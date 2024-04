Nach Saufgelage im Hotel: Pilot benimmt sich daneben, Flug wird gestrichen

Offenbar hatte der Pilot noch so viel Restalkohol im Blut, dass er nicht in der Lage war, ein Flugzeug zu fliegen. (Symbolbild) © 123RF/iakovenko

Allerdings war der 49 Jahre alte Kapitän nicht etwa unzufrieden mit seinem Gehalt oder den Arbeitsbedingungen. Er ließ es sich in seiner Freizeit einfach zu gut gehen.

Wie The Mainichi berichtete, sollte der Pilot am vergangenen Dienstag um kurz nach elf Uhr Passagiere von Dallas (USA) nach Tokio in Japan fliegen.

Erst einen Tag zuvor landete der 49-Jährige samt seiner Crew in Texas. Wahrscheinlich um die Wartezeit bis zum Rückflug zu überbrücken, ließen Pilot und Mannschaft die Korken knallen.

Nach einem Essen am Montagabend, sei zuerst in der Lounge des Crew-Hotels, später in einem Hotelzimmer gefeiert worden. Und zwar so wild, dass ein Hotelangestellter gegen zwei Uhr morgens die Polizei rufen musste.