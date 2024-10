Nach Stau-Start in die Ferien: Lage auf Straßen und an Flughäfen entspannt

Am ersten Wochenende der Herbstferien ist es sowohl auf den Autobahnen als auch an den Flughäfen weitestgehend ruhig.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Zum Start in die diesjährigen Herbstferien hat es auf den Straßen und an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen keine Überfüllungen gegeben.

In Düsseldorf kam es auf dem Weg zu den Gates zu den normalen Warteschlangen am Check-in-Schalter. © Christoph Reichwein/dpa Laut ADAC kam es unter Autofahrenden zu keinen längeren Staus auf den Autobahnen. Das hatte hingegen am gestrigen Freitag noch ganz anders ausgesehen. Innerhalb kürzester Zeit sollen sich in NRW rund 361 Kilometer Stau gebildet haben. Ebenso entspannt wie auf den Straßen am heutigen Samstag sieht die Lage auch an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn aus.