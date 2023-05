Nonstop an diese Urlaubsziele: Neue Airline geht an den Start!

Hamburg - Gute Nachrichten für Reisefans! Am Hamburger Flughafen geht eine neue Airline an den Start. Auf der Liste stehen gleich 14 neue Direktflüge an beliebte Urlaubsziele.

Zur Marabu-Flotte gehören auch zwei Flugzeuge der geräuschärmeren NEO-Generation. "Dies treibt die Entwicklung hin zu modernsten Flugzeugen am Hamburger Standort weiter voran und passt zu unserer Strategie, Klimaschutz und Anwohnerschutz in Einklang zu bringen mit einem attraktiven Flugangebot", betonte Behrens weiter.

Mit einem Erstflug nach Hurghada am 1. Mai hat die estnische Fluggesellschaft Marabu Airlines als Partner-Airline der Condor den Betrieb am Hamburger Airport aufgenommen, wie die Fluggesellschaft am Dienstag mitteilte.

Neben vielen Reisezielen im Süden geht es auch in die estnische Hauptstadt Tallinn. © Marabu Airlines

Diese Reiseziele fliegt Marabu Airlines an:

Hurghada (Ägypten), siebenmal pro Woche

(Ägypten), siebenmal pro Woche Rom (Italien), viermal pro Woche

(Italien), viermal pro Woche Malaga (Spanien), dreimal pro Woche

(Spanien), dreimal pro Woche Faro (Portugal), dreimal pro Woche

(Portugal), dreimal pro Woche Chania (Griechenland), dreimal pro Woche

(Griechenland), dreimal pro Woche Jerez de la Frontera (Spanien), zweimal pro Woche

(Spanien), zweimal pro Woche Korfu (Griechenland), zweimal pro Woche

(Griechenland), zweimal pro Woche Kos (Griechenland), zweimal pro Woche

(Griechenland), zweimal pro Woche Preveza/Lefkas (Griechenland), einmal pro Woche

(Griechenland), einmal pro Woche Rhodos (Griechenland), zweimal pro Woche

(Griechenland), zweimal pro Woche Zakynthos (Griechenland), zweimal pro Woche

(Griechenland), zweimal pro Woche Tallinn (Estland), zweimal pro Woche

(Estland), zweimal pro Woche Gran Canaria (Spanien), einmal pro Woche

(Spanien), einmal pro Woche Heraklion (Griechenland), einmal pro Woche

Ab dem 7. Juli startet die estnische Fluggesellschaft zudem in ihr Heimatland und bietet nach längerer Zeit wieder einen Nonstop-Flug nach Tallinn an. Jeden Freitag und Samstag geht es in die Hauptstadt von Estland.

"Zusätzlich zu den vielen Sonnenzielen auf den Kanaren, am Mittelmeer und am Roten Meer bieten wir mit bequemen zweistündigen Flügen in die estnische Hauptstadt die Möglichkeit, Urlaub am Ostseestrand unter der nicht untergehenden Sonne zu verbringen - Midsummer lockt", sagte Paul Schwaiger, CEO von Marabu Airlines.

Tickets gibt es unter www.flymarabu.com sowie über die Website der Partner-Airline Condor.