Paar ist auf Flug enttäuscht von Platz ohne Fenster: Die Antwort von Ryanair löst Lachwellen aus

"Wir lieben die Fluggesellschaft und fliegen ständig mit ihr. Die Mitarbeiter sind immer so nett", sagte der Meteorologe. "Das Social-Media-Team ist brillant, und wir hätten nie gedacht, dass wir diejenigen sein würden, die viral gehen. Es ist so lustig", so Bowe weiter.

Den Frust über die fensterlosen Sitze konterte Ryanair mit einem Retweet, der es in sich hatte. So schrieb das Unternehmen: "Sie bereut es, jemanden geheiratet zu haben, der das Kleingedruckte nicht lesen kann."

Ryanair beweist auf Twitter Humor. © Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Laut Newsweek wird der unkonventionelle Stil von Michael Corcoran, dem Leiter für soziale und kreative Inhalte bei Ryanair, vorangetrieben. Demnach zieht man es bei der Billigairline vor, mit kreativen Tweets für Gesprächsstoff und Aufmerksamkeit zu sorgen.

Mehrere virale Hits und Berichte in Medien bestätigen diese Herangehensweise. In Zeiten, in denen KI-Systeme Kundenbeschwerden bald noch automatisierter beantworten dürften, ist dies in jedem Fall eine erfrischende Alternative.