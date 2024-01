Passagier hält es im Flugzeug nicht mehr aus und öffnet plötzlich die Tür

Mexiko-Stadt (Mexiko) - In Mexiko wurde ein Mann festgenommen, der am Mexico City International Airport aus dem Notausgang eines Flugzeuges gestürmt und auf die Tragfläche gegangen war.

Auf dem Flughafen in Mexiko-Stadt hatte eine Maschine von AeroMexico fast fünf Stunden Verspätung. Die Passagiere musste das offenbar ohne Wasser und frische Luft aushalten. (Archivbild) © DAVID GANNON / AFP

Die Maschine der Fluggesellschaft AeroMexico, die nach Guatemala fliegen sollte, war am Donnerstag auf dem Flughafen in Mexiko-Stadt geparkt und wartete darauf, starten zu dürfen, als plötzlich ein müder Passagier das Flugzeug verließ und dann wieder in die Kabine einstieg, "ohne das Flugzeug oder andere zu beeinträchtigen", zitiert die New York Post mehrere Flughafenbeamte.

Nach Angaben des Flughafens stellte sich der Mann daraufhin der Polizei.

Allerdings hatten inzwischen zahlreiche Passagiere eine schriftliche Erklärung unterzeichnet, in der sie behaupteten, dass der Flug verspätet sei und die Fluggesellschaft stundenlang ohne Belüftung oder Wasser habe warten lassen.

Die Fluggäste hätten demnach eine Flugbegleiterin um Wasser gebeten und mussten sich Luft zufächeln. Sie sagten, die Reaktion des Mannes habe jeden anderen im Flieger geschützt.

"Die Verspätung und der Mangel an Luft führten zu Bedingungen, die die Gesundheit der Passagiere gefährdeten. Er hat uns das Leben gerettet", hieß es in dem Schreiben weiter, das handschriftlich auf Notizbuchpapier verfasst war und von mindestens 77 Menschen, die an Bord des Fluges waren, unterzeichnet wurde.

Ein beim Flughafen eingereichter Vorfallsbericht bestätigte die Beschwerden der Passagiere: "Gegen 11.37 Uhr meldete eine mexikanische Fluggesellschaft den Beginn einer Störung aufgrund der Unzufriedenheit der Passagiere auf Flug AM672", ging daraus hervor.