Passagier wartet auf Abflug und filmt, wie Blitz in sein Flugzeug einschlägt!

São Paulo (Brasilien) - Ein Passagier von British Airways hat an einem Flughafen im brasilianischen São Paulo einen Blitzeinschlag auf seinen Flieger gefilmt!

Screenshots aus dem Clip von Warr zeigen den Moment des Blitzeinschlags auf das Flugzeug der British Airways. © Bildmontage: Screenshot/X/bernaldinho79

Bernhard Warr teilte die beeindruckenden Aufnahmen in verzögerter Geschwindigkeit am Freitag, dem 24. Januar, auf X. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtete über den Clip, der seither in den sozialen Medien kursiert.

Demnach habe der Blitz im Heck der Maschine eingeschlagen, während diese an einem Gate des Flughafens São Paulo–Guarulhos (GRU) steht.

"Ich bin im GRU und warte auf meine Heimreise, aber mein Flugzeug musste zur Kontrolle raus. Welche Art von Kontrolle wird es geben?", schrieb Warr auf X. Seine Frage blieb anscheinend unbeantwortet. Nach etwas Verzögerung teilte Warr später mit, dass er sicher im britischen London gelandet wäre.