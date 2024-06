Mann wird des Flughafens verwiesen, weil er diesen viralen Trick anwenden wollte

Der Passagier wurde des Fluges verwiesen, als er versuchte, per Trick sein Gepäck ins Flugzeug zu schmuggeln. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/natashaorganic

Ein Mann aus den USA wollte besonders klug bei seiner Reise mit einem Flugzeug vorgehen. Dafür wandte er einen Trick an, den er mit großer Wahrscheinlichkeit zuvor in sozialen Netzwerken entdeckt hatte.

Dabei haben bereits einige User erfolgreich Gepäck heimlich an Board von Flugzeugen geschmuggelt, was nicht mehr in den Koffer gepasst hätte.

Es ist ganz einfach: Man nehme einen ganz normalen Bezug eines kleinen Kuschelkissens und befülle es mit Klamotten, Decken oder anderen Dingen. Bei den derzeitig saftigen Preisen für Aufgabegepäck beziehungsweise Übergepäck ist es kein Wunder, dass Reisende auf kreative Lösungen kommen, um Geld zu sparen und vor allem mehr Zeug mitnehmen zu können.

Auf TikTok und Co. sieht man Tausende Video zu dem Thema. Und vor allem Dutzende Menschen, die mit dem gefüllten Kissen ganz leicht durch die Sicherheitskontrolle kamen.