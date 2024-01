Tränen, Schläge und Festnahme: Wut über Verspätung von Flugzeug eskaliert völlig

Delhi (Indien) - Wir alle kennen das Gefühl, wenn eine Reise alles andere als geplant verläuft. Ein Mann in Indien konnte mit seiner Wut über einen verspäteten Flug überhaupt nicht umgehen und rastete im Flugzeug völlig aus.

Aus Wut über seinen verspäteten Flug rastete dieser Passagier völlig aus. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/evgeniabelskaia

Am Sonntag sollte eine Maschine der indischen Airline "IndiGo" vom Flughafen in Delhi starten. Allerdings machte das schlechte Wetter an diesem Tag gleich mehreren Flügen einen Strich durch die Rechnung, die aufgrund von starkem Nebel entweder verspätet oder erst gar nicht starten durften.

Auch der "IndiGo"-Flug durfte nicht zur geplanten Zeit abheben. Laut dem russischen Model Evgenia Belskia, dessen Team in jenem Flugzeug gesessen haben soll, hätten die Passagiere zehn Stunden auf den Abflug warten müssen - vier davon in der Maschine. Dabei kam es vor den Augen der anderen Reisenden zu einem Zwischenfall.

Als der Pilot die Passagiere über die erwartete Verspätung informierte, tickte ein Mann komplett aus, rannte Richtung Cockpit und schlug dort auf den perplexen Piloten ein. Eine Flugbegleiterin versuchte, die Situation unter Tränen zu klären.

Ein anderer Reisende nahm den Moment des Angriffs mit seinem Handy auf. Später landete dieses Video auf der Instagram-Seite von Belskia.