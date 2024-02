Passagiere stürzen sich auf verrückten Mann: Flugzeug muss umkehren

New Mexico (USA) - Mitten im Flug griff ein Mann an den Hebel der Nottür und wollte sie öffnen. Passagiere gingen dazwischen und stürzten sich auf ihn. Einer der Fluggäste erinnert sich.

In einem Flugzeuggang ist nicht viel Platz. Aber genug, um zu fünft einen verrückten Passagier in Schach zu halten. © Screenshot/X/@DonnieDoesWorld

Eine American-Airlines-Maschine musste am Dienstag umkehren, weil ein Gast an Bord nicht ganz bei Trost gewesen ist. Wie Fox News berichtete, war der Flieger noch nicht lange vom Airport Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico abgehoben und in Richtung Chicago (Illinois) unterwegs, als es plötzlich zu einem Zwischenfall kam.

"Donnie Does", ein bekannter US-Moderator, der über Skurriles auf der ganzen Welt berichtet und selbst Passagier des besagten Fluges AA 1219 war, sei laut eigenen Aussagen wegen Tumulten aus dem Schlaf gerissen worden. Als er seine Augen öffnete, hätten vier Fluggäste versucht, einen Mann zu Boden zu ringen.

"Ich sprang also von meinem Sitz auf, rannte hinüber, und wir versuchten, den Kerl loszureißen, der sich am Griff der Nottür festhielt und daran zog", so der Moderator.

In dem Moment sei sehr viel um ihn herum los gewesen. Aber Zeit, um in Panik zu geraten, habe es nicht gegeben.