Pilot ist sauer, dass Flug umgeleitet wird: Was er dann tut, sorgt für Lachtränen

Nachdem sein Flug umgeleitet wurde, äußerte der Lufthansa-Pilot seinen Unmut in Form eines Luft-Penis. © Bildmontage/Screenshot/Flightradar

Am Freitag startete der Airbus A320-214 der Lufthansa am Nachmittag kurz vor 15 Uhr in Frankfurt am Main. Ziel war eigentlich die sizilianische Stadt Catania.

Mitten im Flug in Richtung Italien erhielt der nicht identifizierte Pilot dann plötzlich die Meldung, dass er nicht auf dem Fontanarossa-Flughafen landen dürfe.

Grund war ein Großbrand auf dem Airport in Catania, der zwei Wochen zuvor auf dem Gelände ausgebrochen war.

Bei dem Feuer am späten Sonntagabend hatte sich laut Focus starker Rauch entwickelt, der auch ins Terminal eindrang. Der Flughafen wurde evakuiert, vorübergehend gesperrt sowie alle Flüge gestrichen und umgeleitet.