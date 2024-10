Planänderung bei Lufthansa: Darum muss Airbus nach Dresden ausweichen

Dresden - Über der Landeshauptstadt kreiste am Donnerstag ein Lufthansa-Airbus - ein Übungsflug musste kurzfristig umdisponiert werden.

Weil diese in Frankfurt-Hahn nicht gegeben waren, musste kurzfristig umdisponiert werden. Das Piloten-Training fand deswegen über Dresden statt.

Was ist das los? TAG24 hat bei Lufthansa nachgefragt. "Es handelt sich um einen Trainingsflug", sagte ein Konzernsprecher. Eigentlich habe man planmäßig am Flughafen Frankfurt-Hahn Start und Landung trainieren wollen. "Dazu brauchen wir passable Wetterbedingungen."

Seit 12.40 Uhr zieht ein Airbus A319 der Lufthansa seine Kreise über Dresden , setzt zur Landung an und startet wieder.

Dieser Airbus A319 (D-AILL) wurde zuletzt über Dresden gesichtet. 39 Flugzeuge dieses Typs betreibt die Lufthansa. © Lufthansa/ Oliver Roesler

Der Airbus A319 (Kennung: D-AILL) wird noch bis 17 Uhr über Dresden seine Runden ziehen und auf dem Flughafen Touch-and-go-Manöver üben. Danach geht es zurück nach Frankfurt, so der Sprecher.



Übrigens trainieren bei der Lufthansa nicht nur Nachwuchs-Piloten regelmäßig Start und Landung, sondern auch gestandene Flieger, die schon länger bei der Kranich-Airline aktiv sind.

Am Flughafen "Dresden International" ist es in dieser Wochen nicht der erste Trainingsflug. Bereits am Mittwoch war ein Eurowings A319 aus Österreich zu Gast und übte fleißig seine Runden.