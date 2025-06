Billig-Airline könnte ganz schön teuer werden: Deswegen bezahlen einige jetzt Hunderte Euro mehr

Dublin (Irland) - Die Billig-Fluggesellschaft Ryanair ist bekannt für ihre niedrigen Preise. Doch wer sich im Blechvogel nicht an die Regeln hält, bekommt schon bald eine saftige Strafe aufgebrummt.

Alles in Kürze

Viele Fluggäste steigen voller Vorfreude in den Urlaubsflieger. Doch einigen wird die gute Laune durch einzelne Krawallmacher vermiest. © Patrick Pleul/dpa

In einer Pressemitteilung informiert das irische Unternehmen seine Gäste - und alle, die es noch werden wollen - über die bevorstehende Verschärfung der Regeln.

So müssen Passagiere, die am Abflugtag mit dem falschen Bein aufgestanden sind und sich im Flugzeug danebenbenehmen, mit einer Strafe von 500 Pfund (umgerechnet circa 585 Euro) rechnen.

Mit den Worten "Ryanair ist Europas größte und pünktlichste Fluggesellschaft" eröffnet die Firma ihren offenen Brief an die Störenfriede. "Um sicherzustellen, dass unsere Passagiere und die Crew in einer komfortablen und stressfreien Umgebung reisen, ohne dass eine kleine Anzahl undisziplinierter Passagiere unnötige Störungen verursacht, haben wir eine Geldstrafe von 500 Pfund eingeführt, die für alle Passagiere erhoben wird, die aufgrund ihres Fehlverhaltens aus dem Flugzeug geschmissen werden", meldet ein Ryanair-Sprecher.

Unter dem Sammelbegriff Fehlverhalten versteht die Airline beispielsweise ein aggressives Verhalten gegenüber Mitreisenden und Crew, Missachten der Sicherheitsvorkehrungen, sexuelle und physische Belästigung, aber auch Drogen- und Alkoholmissbrauch während des Fluges.