Polizei im Großeinsatz am Leipziger Airport: Flugbetrieb eingestellt

Leipzig - Großeinsatz am Leipziger Flughafen: Nach der Sichtung eines unbekannten Flugobjekts musste der Flugverkehr in der Nacht auf Mittwoch zeitweise komplett eingestellt werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte eilten in der Nacht zum Leipziger Flughafen. © EHL Media

Es war kurz vor Mitternacht, als die mutmaßliche Drohne gesichtet worden war, berichtete Polizeisprecher Olaf Hoppe auf Anfrage von TAG24 am frühen Mittwochmorgen.

Daraufhin sei der Flugverkehr am Leipziger Flughafen vorübergehen komplett eingestellt worden. Das betraf seinen Angaben zufolge nur wenige Maschinen, darunter ein Passagierflugzeug. Dieses sei in der Folge nach Nürnberg umgeleitet worden.

Gegen 1.55 Uhr konnte der Betrieb über die Nordpiste wieder aufgenommen werden, läuft laut Hoppe seither normal.

Allerdings sei die Start- und Landebahn Süd weiterhin gesperrt. Denn etwa zeitgleich zur mutmaßlichen Drohnensichtung habe man dort auch am Boden einen verdächtigen Gegenstand gefunden.

Nach TAG24-Informationen liege der Fundort in der Nähe einer geparkten Antonov-Maschine. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt.