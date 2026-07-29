Neuer Langstreckenrekord: So viele Kilometer flog Qantas-Maschine ohne Zwischenstopp

Melbourne/Toulouse - Das gab's noch nie: Ein speziell für Ultralangstrecken gebauter Airbus A350 der australischen Fluggesellschaft Qantas hat mit einem mehr als eintägigen Nonstop-Flug mehr als 23.000 Kilometer zurückgelegt.

Qantas kann einen aufgestellten Langstreckenrekord feiern. (Archivfoto) © Bianca De Marchi/AAP/dpa

Die in Melbourne (Australien) gestartete Maschine landete am Dienstag nach 24 Stunden und 24 Minuten Flugzeit im südfranzösischen Toulouse.

"Für die Crew hieß das: vom Winter in den Sommer zu fliegen, zwei Ozeane und drei Kontinente zu überqueren - und auf einem einzigen Flug gleich zwei Sonnenaufgänge und zwei Sonnenuntergänge zu erleben", teilte Airbus mit.

Die Maschine übertraf die bisherige Rekorddauer von Hongkong nach London aus dem Jahr 2005 um fast zwei Stunden. Zunächst war aber unklar, ob der Qantas-Flug, der Teil des seit Jahren geplanten "Project Sunrise" ist, offiziell ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wird.

Die Fluggesellschaft will ab Oktober 2027 erstmals Nonstop-Flüge von Sydney nach London anbieten, später soll auch New York ohne Zwischenstopp angeflogen werden. Je nach Wetterlage sollen die Maschinen rund 19 bis 21 Stunden unterwegs sein.