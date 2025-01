3,7 Kilometer vor dem Ziel: Ryanair-Flieger bricht Anflug auf BER ab und landet in anderer Stadt

Berlin - Es ist wohl der Albtraum aller Urlauber: Erst wartet man (stundenlang) auf den Abflug und dann landet man auch noch am falschen Flughafen.

Anstatt eine kostspielige Nachtlandung auf dem BER zu riskieren, entschied sich der Ryanair-Pilot nach Hannover auszuweichen. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

So erging es den Passagieren von Ryanair-Flug FR 2501, der am vergangenen Sonntag eigentlich bereits um 19.40 Uhr in Gran Canaria abheben sollte und sich um etwa eine Stunde und 20 Minuten verspätete.

Planmäßig sollte die Maschine um 22.50 Uhr am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) aufsetzen. Durch die Verzögerung ergab sich nun jedoch ein Problem: das Nachtflugverbot am BER.

Selbst verspätete Passagiermaschinen dürfen nach 0 Uhr nicht mehr auf dem Hauptstadtflughafen landen. Es begann also ein Wettflug gegen die Zeit, den der Pilot auch fast gewonnen hätte.

Mitten im Landeanflug musste die Maschine dann aber doch wieder durchstarten. Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung (DFS) brach der Pilot nur 3,7 Kilometer vor der Landepiste den Anflug ab, wie Bild berichtete.