Schmorgeruch in Air-France-Maschine: Notlandung in München

München - Nach dem Auftreten von Schmorgeruch in einer Air-France-Maschine auf dem Weg nach Paris ist der Flieger in München sicher gelandet.

Eine Air France Flugzeug musste wegen Schmorgeruchs auf dem Münchner Flughafen notlanden. (Symbolbild) © Ehsan Monajati/dpa

Verletzt worden sei niemand, sagte ein Flughafensprecher.

Das Flugzeug habe nach der Landung am Sonntagabend um 20.19 Uhr selbstständig zu seiner Parkposition rollen können. "Es war alles andere als dramatisch."

Die Passagiere kamen am Sonntagabend mit ihrem Gepäck in Hotels unter.

Wie viele Reisende betroffen waren, war zunächst unklar – der Sprecher sagte mit Blick auf den Flugzeugtyp, es seien sicher mehr als 200 gewesen.

Das Flugzeug war im libanesischen Beirut gestartet und sollte ursprünglich auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle landen.