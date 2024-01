Schock vor Afrika-Cup: Flieger Gambias muss neun Minuten nach Start umkehren

Nur neun Minuten in der Luft: Das Flugzeug kehrte aufgrund unmenschlicher Bedingungen an Bord schnell wieder um. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

"Die unmenschliche Hitze und der auftretende Sauerstoffmangel haben bei vielen starke Kopfschmerzen ausgelöst", schrieb der gebürtige Züricher weiter.

In der Luft sei die Situation noch schlimmer geworden. Laut Janko landete der Flieger neun Minuten nach dem Start wieder in Banjul.

Zuvor soll es auch noch zu einem Spielerstreik beim letzten Training vor dem Abflug gekommen sein wegen einer Bonuszahlung für die Qualifikation für den Afrika-Cup.

Die Einheit holten die Spieler nach dem Flugschreck nach. Wie der Verband berichtete, absolvierten die Spieler unter Flutlicht im Independence Stadium eine leichte Erholungseinheit. Die Atmosphäre sei die ganze Zeit lebhaft gewesen, hieß es weiter.

Die Verantwortlichen hoffen, am Donnerstag noch ins Gastgeberland des Afrika-Cups zu kommen. Am Montag steht für Gambia gegen Senegal in Yamoussoukro der Turnierauftakt an.