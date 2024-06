Schockansage bei Linienflug: "Pilot ist tot, müssen sofort notlanden"

Schock in 10.000 Meter Höhe. Was als normaler Linienflug begann, endete nach dem unerwarteten Tod des Piloten mit einer Notlandung in Saudi-Arabien.

Von Adrian Schintlmeister

Dschidda (Saudi-Arabien) - Schock in 10.000 Metern Höhe. Was als normaler Linienflug begann, endete nach dem unerwarteten Tod des Piloten mit einer Notlandung in Saudi-Arabien.

Bei einem Linienflug von Kairo nach Taif kam es zu einem dramatischen Zwischenfall.

Bei einem Flug der ägyptischen Nesma Airlines von Kairo nach Taif (Saudi-Arabien) kam es vergangene Woche zu einem dramatischen Zwischenfall, berichtet nun der Sender BBC. Flug NE130 war rund eine Stunde unterwegs gewesen, die Flugbegleiter servierten Getränke, Passagiere standen an der Bordtoilette an. Dann der Schock: "Wir entschuldigen uns für die Umleitung des Fluges zum King Abdulaziz Airport in Dschidda aufgrund des Todes meines Bruders und Freundes, Kapitän Hassan, dem Piloten", sagte eine gebrochene Stimme über den Sprechfunk. Der sichtlich erschütterte Co-Pilot beendete die Ansage mit einem Vers aus dem Koran: "Keine Seele weiß, was sie morgen erwerben wird, und keine Seele weiß, in welchem Land sie sterben wird." Wenig später setzte der Airbus A320 sicher auf dem King Abdulaziz Airport von Dschidda auf. Mit einem Ersatzpiloten ging es noch am selben Tag zum eigentlichen Ziel weiter.

Notlandung bei Nesma Airlines: Ansage von Co-Piloten berührt viele