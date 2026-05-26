Mögliche Bedrohung? Airline lässt Jungen mit Tourette am Flughafen stehen

London (Großbritannien) - Sie wollten eigentlich in den Urlaub fliegen, doch im letzten Moment kam für eine Familie aus England alles anders. Denn: Die Fluggesellschaft British Airways weigerte sich, den 13-jährigen Mason mit an Bord zu nehmen. Auslöser war die Tourette-Erkrankung des Jungen.

Weil er als potenzielle Bedrohung eingestuft wurde, durfte der Junge nicht in die Maschine steigen. (Symbolbild) © 123rf/flowertiare

Im Grunde stand ihrer Auszeit unter der spanischen Sonne nichts mehr im Wege: Vater Martyn (39), Mutter Gemma (36), Sohn Mason (13) sowie die beiden Töchter Layla (16) und Ariella (1) hatten am Samstag (23. Mai) schon alle Sicherheitskontrollen am Flughafen Gatwick passiert, um in den Urlaubsflieger Richtung Alicante zu steigen.

Doch beim Boarding erlebte die Familie laut der britischen Zeitung "The Sun" eine böse Überraschung: Als die Passagiere bereits in der Fluggastbrücke warteten, nahm eine Airline-Mitarbeiterin die Briten plötzlich zur Seite und untersagte ihnen das Einsteigen in die Maschine.

Grund für die Maßnahme: Sohn Mason soll am Flughafen mehrfach laut das Wort "Bombe" gerufen haben.

Die Erklärung seiner Eltern, wonach das auffällige Verhalten des Teenagers auf seine Krankheit zurückzuführen sei, ließ die Fluggesellschaft nicht gelten. Auch ein schriftlicher Nachweis über Masons Tourette-Diagnose habe die Mitarbeiter der Airline nicht davon überzeugen können, dass von dem 13-Jährigen keine Gefahr ausgehe.

"Wir weisen ihn nicht ab, weil er eine Behinderung hat. Wir weisen ihn ab, weil eine Drohung ausgesprochen wurde, dass er eine Bombe in seiner Tasche hat", zitiert die Zeitung eine Angestellte von British Airways.