Schuh im Hotel-Safe lassen! Flugbegleiter verraten ihre geheimen Reise-Tricks

New York (USA) - Der Journalist Nicky Kelvin, Chefredakteur der amerikanischen Reiseseite The Points Guy, hat mit mehreren Flugbegleitern gesprochen, die ihm ihre geheimen Reise-Tricks verraten haben. So hat er etwa auch herausgefunden, weshalb man immer einen Schuh im Hotelsafe lassen sollte. Das klingt erstmal komisch, ist aber äußerst effektiv!