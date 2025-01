Flughafen Hamburg: Senatorin reagiert auf Verspätungen und Lärm

Hamburg - Krieg und Schlechtwetter führen nach Aussage von Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (47, SPD) zu Verspätungen in der Luftfahrt.

Melanie Leonhard (47, SPD) lässt sich von einem Fluglotsen seine Arbeit erklären. © Marcus Brandt/dpa

"Der Luftraum in Europa wird durch den Krieg in der Ukraine enger, weil bestimmte Gebiete umflogen werden müssen", sagte die Politikerin während eines Besuchs der Deutschen Flugsicherung in Hamburg.

Zunehmende Schlechtwetterlagen verkürzten Zeitfenster, in denen geflogen werden könne, sagten Leonhard. Auf verbliebenen Flugstrecken gebe es mehr Verkehr. Diese Veränderungen begünstigten Verspätungen, weil Flugzeuge reihenweise abgearbeitet werden müssten.

Nach einem Bericht des Hamburger Abendblatts, das sich auf Zahlen des Fluggastrechteportals Airhelp bezieht, lag die Verspätungs- und Ausfallquote am Hamburger Flughafen im vergangenen Jahr bei 32 Prozent.

Zwischen 23 und 6 Uhr gilt am Flughafen eine Nachtflugbeschränkung. Bis Mitternacht dürfen Flugzeuge starten und landen, wenn die Verspätung nachweislich unvermeidbar ist.