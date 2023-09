Sicherheits-Beamte beklauen Fluggäste: Täter lenken Opfer ab!

Auf dem Flughafen in Miami klauten Beamte bei der Sicherheitskontrolle für das Handgepäck mehrere Passagiere. (Symbolbild) © 123rf.com/giorgiorossi73

Die von der Staatsanwaltschaft in Miami, US-Bundesstaat Florida, veröffentlichten Videobeweise sollen zeigen, wie die Beamten Josue Gonzalez (20), Elizabeth Fuster (22) und Labarius Williams (33) mehreren Flugpassagieren Geld gestohlen haben.

Das Trio wurde im Juli verhaftet und zunächst wegen organisierten Betrugs angeklagt, berichtet Fox Business. Alle drei kamen daraufhin in Untersuchungshaft.

Die Behörden des Miami International Airport haben inzwischen mit der Untersuchung mehrerer Berichte über Diebstähle an einem der Sicherheitskontrollpunkte begonnen.

Dazu wurden auch die Aufnahmen aus den Überwachungskameras ausgewertet. Ein am Montag veröffentlichtes Video etwa zeige, wie Williams und Gonzalez am 29. Juni an der Sicherheitskontrolle das aus den Handgepäck-Taschen der Passagiere gestohlene Geld in ihre eigenen steckten.

Unter anderem war zu sehen, wie Gonzales aus einer Handtasche offenbar eine Brieftasche zog, während diese über das Förderband lief und noch bevor sie das Röntgengerät für den Check erreichte.