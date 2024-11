Smash-Burger über den Wolken: Fluggesellschaft bietet Essen von beliebter Fast-Food-Kette an

Boston - Zyniker würden sagen: typisch USA! Im sogenannten Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist eine Fluggesellschaft eine besondere kulinarische Partnerschaft eingegangen. Delta Airlines bietet auf ausgewählten Flügen bald Burger der beliebten Restaurant-Kette Shake Shack an. Doch dafür muss ordentlich Geld auf den Tisch gelegt werden.

Delta Airlines updatet das Bord-Menü. © dpa | Koen Van Weel

Denn wer Fast Food über den Wolken will, muss erste Klasse fliegen!

Wie die Fluggesellschaft ankündigte, wird es auf Langstreckenflügen ab Boston (US-Bundesstaat Massachusetts) schon ab 1. Dezember dieses Jahres möglich sein, Burger von Shake Shack zu bestellten.

"Ein leckerer Cheeseburger ist ein Kult-Soulfood – unsere Kunden wissen das, weshalb Burger zu den am häufigsten bestellten Gerichten auf unserer Speisekarte gehören und wir freuen uns sehr, unser Angebot mit Shake Shack zu erweitern", sagte Stephanie Laster, Managing Director des Onboard Services, am Dienstag (Ortszeit) in einer Mitteilung.

Doch bei der Zusammenarbeit würde es nicht nur um die Burger gehen. "Shake Shacks Kultur, in der die Menschen an erster Stelle stehen, und Engagement, die Nachbarschaften zu bereichern, entsprechen genau unseren eigenen Markenwerten, nämlich exzellentem Service und der Unterstützung der von uns betreuten Gemeinden", führte Laster aus.

Shake Shack wurde im Jahr 2001 in New York gegründet. Auch wenn die Kette es noch nicht nach Deutschland geschafft hat, ist sie international sehr erfolgreich. Weltweit gibt es mittlerweile mehr als 400 Restaurants.