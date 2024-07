So ist die Lage am Flughafen Hamburg nach der weltweiten IT-Störung

Der Urlaubsstart im Norden wurde durch die weltweite IT-Panne überschattet. © Bodo Marks/dpa

Eigene Systeme waren nicht betroffen gewesen, teilte der Flughafen am Samstag mit. Doch die massiven Störungen anderswo wirkten sich auch auf den Flugbetrieb in Hamburg aus.



Die Fluggesellschaften strichen am Freitag zum Urlaubsstart im Norden 24 Abflüge und 25 Ankünfte in der Hansestadt. Eigentlich waren jeweils 187 Starts und Landungen geplant. Zudem verspäteten sich zahlreiche Flüge.

Inzwischen haben die betroffenen Airlines ihre Computer-Systeme wieder in Betrieb genommen. "Der Flugbetrieb in Hamburg hat sich weitestgehend normalisiert", sagte Flughafensprecherin Katja Bromm. Dennoch sei der Flugplan in Deutschland, Europa und der Welt durcheinandergeraten. Die Folge: Crews und Flugzeuge sind nicht dort, wo sie ursprünglich eingeplant waren.

"Aus diesem Grund kann es auch am heutigen Sonnabend zu einzelnen Verzögerungen oder Streichungen kommen. Passagiere sollten daher ihren Flugstatus checken, wenn sie heute ab Hamburg fliegen möchten", so Bromm.