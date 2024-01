Streik ab Freitag! 400 Flüge gestrichen, Einigungsversuch gescheitert

Weil sich die Gewerkschafts-Vertreter und das Unternehmen nicht einigen konnten, wird bei der spanischen Fluglinie Iberia am Freitag gestreikt. © Iberia/Europa Press/dpa

Betroffen vom Ausstand des Bodenpersonals bis 8. Januar seien mehr als 45.600 Fluggäste, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE am Donnerstag. Am Vormittag sei ein letzter Einigungsversuch zwischen Vertretern der Gewerkschaften sowie des Unternehmens gescheitert.



Der Streik fällt in die Zeit des in Spanien besonders wichtigen Dreikönigsfestes am 6. Januar und beeinträchtigt auch den Rückreiseverkehr aus den Winterferien.

Allerdings habe Iberia schon Alternativlösungen für rund 90 Prozent der Betroffenen gefunden, berichtete RTVE weiter. Etwa 5000 Reisende hätten zudem um Erstattung ihres Ticketpreises gebeten.

Die Gewerkschaften befürchten eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Hintergrund ist, dass die für die Abfertigung von Flugzeugen zuständige Iberia Airport Services bei einer Ausschreibung im September fast alle ihre Verträge für wichtige spanische Flughäfen mit Ausnahme von Madrid-Barajas an Mitbewerber verlor.

Rund 7000 Mitarbeiter befürchten, bei den neuen Lizenznehmern zu schlechteren Bedingungen arbeiten zu müssen.