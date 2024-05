Tumultartige Szenen! Frau weigert sich, aus Flugzeug auszusteigen

Charlotte (USA) - In den sozialen Netzwerken aufgetauchte Filmaufnahmen zeigen, wie eine Passagierin der US-amerikanischen Billigfluggesellschaft "Frontier Airlines" offenbar erst einen Wutanfall bekam und später verhaftet wurde. Die Frau soll sich zuvor mit der Crew gestritten und dann geweigert haben, das Flugzeug zu verlassen.

Eine Passagierin geriet noch vor dem Start eines Fluges von "Frontier Airlines" mit der Crew in einen Streit. © Screenshot TikTok/travelwithtia23 (2)

Während der Auseinandersetzung, die von einem anderen Fluggast gefilmt und später online geteilt wurde, mussten alle anderen Passagiere, die an Bord der Maschine am Charlotte Douglas International Airport waren, vor dem Start aussteigen, berichtete die New York Post.

Der Clip beginnt mit dem Streit zwischen einer Flugbegleiterin und einer nicht identifizierten Frau, die wissen wollte: "Was ist das Problem?" Und hinzufügte: "Wir haben damit kein Problem. Wir verstehen, dass wir den Leuten helfen müssen, aus dem Flugzeug auszusteigen."

Dann sagte die Passagierin der Flugbegleiterin, sie würde ihren "Atem verschwenden", woraufhin die Stewardess wegging. Damit war der Fall jedoch nicht zu Ende.

Als Nächstes geriet die Frau mit zwei anderen Mitgliedern der Flugbesatzung in eine verbale Auseinandersetzung, bei der sie wohl auch aufgefordert wurde, das Flugzeug zu verlassen. Über den Lautsprecher war derweil zu hören, wie sich der Pilot für die Verspätung entschuldigte und versprach, dass es bald losgehen werde, sobald die Polizei da ist.

Schließlich war ein weiterer Mitarbeiter zu sehen, der entweder für die Fluggesellschaft oder den Flughafen arbeitete und die Frau vergeblich bat, den Flieger zu verlassen.

Die Frau erklärte, sie rufe ihren Anwalt an. Außerdem müsse sie ihren Enkel in Texas erreichen.