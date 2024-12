Überschwemmung in 10.000 Metern Höhe: Was ist da denn passiert?

Minneapolis (USA) - Ein Flugzeug wird überschwemmt und das mitten in der Luft! Diesen kuriosen Vorfall zeigt ein Video auf der Social-Media-Plattform TikTok , das in den letzten Tagen viral gegangen ist.

Ein Passagier filmt das Wasser, wie es allmählich Richtung Cockpit fließt. © Fotomontage: Screenshot: tiktok.com/@4blaz

Laut einem Bericht der New York Post ereignete sich der Vorfall bereits am 7. Dezember auf einem Inlandsflug von Dellas, Texas nach Minneapolis, Minnesota in den USA.

Ein Video, welches von einem Passagier gefilmt wurde, zeigt einen Wasserstrom, der sich seinen Weg durch die Kabine des Flugzeuges bahnt.

Passend zu diesem "Untergangs-Szenario" wird der Videoclip vom Song "My Hearth Will Go On" von Celine Dion untermalt, bekannt aus dem Blockbuster "Titanic" (1997).