Übler Geruch zwingt Lufthansa-Flieger zur Landung: Großeinsatz der Feuerwehr

Stuttgart/Frankfurt am Main - Waren es am Ende nur angebrannte Speisen? Ein Passagier-Flugzeug der Lufthansa mit dem Ziel Frankfurt am Main musste am gestrigen Montagabend außerplanmäßig am Flughafen Stuttgart landen, da plötzlich ein ebenso rätselhafter wie unangenehmer Geruch an Bord der Maschine aufkam.