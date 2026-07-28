Unbemerkt im abgestellten Flugzeug: Crew findet schlafenden Eindringling

Košice (Slowakei) - Unglaublicher Sicherheitsvorfall am Flughafen Košice in der Slowakei: Ein Mann verschaffte sich mitten in der Nacht unbemerkt Zugang zum Flughafengelände und schaffte es schließlich sogar in ein Passagierflugzeug von Austrian Airlines.

Dem Mann gelang es, sich nachts auf das Rollfeld des Flughafens zu schleichen. (Symbolfoto) © MEHDI FEDOUACH / AFP

Gegen 1 Uhr nachts am vergangenen Donnerstag begann der Mann durch das verlassene Terminal zu irren, wie PYOK unter Berufung auf die slowakische Tageszeitung Denník N berichtet.

Dabei betrat er geschlossene Shops, um sich einen Kaffee und sogar etwas zu essen zuzubereiten. Obwohl er beide Lokale verwüstet hinterließ, bemerkte offenbar niemand seine Anwesenheit.

Kurz darauf traf der Mann auf eine Mitarbeiterin des Flughafens und fragte sie nach den Abflugzeiten. Als diese ihm erklärte, dass er warten müsse, bis die Schalter öffnen, antwortete er mit einer wirren Aussage und verschwand.

Die Mitarbeiterin ging davon aus, dass er das Gelände verlassen hatte - doch damit lag sie völlig falsch.

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie der Mann über einen Zaun kletterte, um sich Zugang zum Rollfeld zu verschaffen. Dort irrte er fast eine Stunde lang umher.

Schließlich stieß er auf eine Maschine von Austrian Airlines, die um 5.25 Uhr nach Wien starten sollte. Zufälligerweise war an dem Flugzeug noch eine Treppe angebracht, sodass der Einbrecher sich einfach Zugang verschaffen konnte.