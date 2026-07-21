Sie wollten besoffen fliegen: Airline zieht angetrunkene Piloten aus dem Verkehr

Genf (Schweiz) - Nach einer feuchtfröhlichen Partynacht wollten sich zwei Piloten der Fluggesellschaft Swiss ins Cockpit setzen und einen Airbus steuern. Aufmerksame Crew-Mitglieder konnten ihren Einsatz verhindern.

Die Airline nahm die Männer sofort aus dem Dienst. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Als Kollegen die beiden Männer morgens kurz vor Abflug ihrer Maschine angetrunken im Crew-Hotel antrafen, schlugen sie sofort Alarm.

Wie das Luftfahrtportal "aeroTELEGRAPH" berichtete, sollen sich die Piloten am Vorabend an der Hotelbar einige Drinks gegönnt und dabei offenbar zu tief ins Glas geschaut haben.

Am nächsten Morgen hätten sie von Genf aus ein Flugzeug steuern sollen - doch dazu kam es nicht.

Als die Besatzungsmitglieder den Vorfall meldeten und Zweifel daran äußerten, ob die Kapitäne ihren Dienst sicher ausüben können, reagierte die Airline prompt: Noch im Hotel nahm Swiss die betrunkenen Männer aus dem Dienst und organisierte umgehend Ersatz.

Beide hätten am Abend vor ihrem anstehenden Flug "erheblich mehr getrunken", als es die Vorschriften für Cockpit-Personal erlauben. Beobachter beschrieben ihren Zustand als "klar erkennbar alkoholisiert", was Alkoholtests später bestätigten.