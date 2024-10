Unerwartetes Problem sorgte für Mayday: Plötzliche Aufregung an Bord von Airbus

Frankfurt am Main/Tel Aviv/Ljubljana - Sein angepeiltes Flugziel nicht zu erreichen, ist ärgerlich. Wenn auf dem Weg dorthin aber unerwartete Probleme auftreten, wird die ungewollte Verzögerung schnell zur Nebensache. Ähnlich ging es den Insassen eines Fliegers, der Anfang Oktober in Frankfurt am Main startete.