16.04.2024 20:13 715 Verdächtiger Gegenstand legt Flughafen lahm!

Wegen eines verdächtigen Gegenstands an Bord eines Flugzeugs wurde der Betrieb am Flughafen in Birmingham am Dienstag vorübergehend eingestellt.

Von Malte Kurtz

Birmingham - Ein verdächtiger Gegenstand an Bord eines Fliegers der Airline "Aer Lingus" sorgte dafür, dass der Flugbetrieb am Flughafen in britischen Birmingham am Dienstagnachmittag eingestellt wurde. An Bord eines Flugzeugs der Airline "Aer Lingus" wurde ein verdächtiger Gegenstand gefunden. (Symbolbild) © EPA/Mauritz Antin Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Start der Maschine, die in Richtung der nordirischen Hauptstadt Belfast abgehoben war, berichtete "BBC". Das Flugzeug musste in der Folge umkehren und sei kurz nach 16 Uhr wieder "sicher gelandet", erklärte eine Sprecherin des Flughafens. Seitens der Fluggesellschaft erklärte man, dass "kein Sicherheitsrisiko" bestanden habe. Um was für einen Gegenstand es sich tatsächlich handelte, ist bisher nicht bekannt. Die zuständige Polizeibehörde teilte unterdessen mit, dass man vor Ort sei und den Vorfall untersuche. Reisende mussten sich in der Folge auf Verspätungen einstellen, da der Flugverkehr vorübergehend komplett eingestellt wurde. Inzwischen läuft der Betrieb wieder, wie "The Telegraph" am Abend berichtete.

© EPA/Mauritz Antin