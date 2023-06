19.06.2023 17:29 War er zu betrunken? Kapitän (61) kurz vor dem Abflug verhaftet

Eigentlich sollte der Flieger von Delta Airlines am Freitagmorgen von Edinburgh (Schottland, Großbritannien) nach New York City (New York, USA) starten.

Von Chris Pechmann

Edinburgh - Über dem Limit: Eigentlich sollte der Flieger von Delta Airlines am Freitagmorgen, dem 16. Juni, von Edinburgh (Schottland, Großbritannien) nach New York City (New York, USA) starten. Als die Passagiermaschine jedoch gerade abheben wollte, wurde anscheinend ihr Pilot (61) festgenommen. Kurz vor dem Abflug der Delta-Maschine wurde anscheinend der 61-jährige Pilot des Fliegers wegen Trunkenheit festgenommen. (Symbolbild) © 123RF/Natthapon Ngamnithiporn Ein Sprecher der Fluggesellschaft sagte Insider zunächst nur: "Delta bestätigt, dass einer seiner Besatzungsmitglieder heute Morgen am Flughafen EDI in Gewahrsam genommen wurde." Wie PYOK jedoch berichtet, mussten Fluggäste gegen 10 Uhr spontan auf andere Weise über den großen Teich kommen, denn: Allem Anschein nach war es der 61-jährige Kapitän, der wegen einer Überschreitung der gesetzlichen Alkoholgrenze in Gewahrsam kam. Flugzeug Nachrichten Großeinsatz am Flughafen Frankfurt: Polizei und Notarzt empfangen Lufthansa-Flieger The Herald gegenüber bestätigte ein Polizeisprecher später, dass der Delta-Angestellte bereits am heutigen Montag vor einem Gericht im schottischen Edinburgh erscheinen muss. Den mutmaßlich zu betrunkenen Piloten erwartet nun eine maximale Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren!

Titelfoto: 123RF/Natthapon Ngamnithiporn