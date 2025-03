Warnstreik am Flughafen Erfurt-Weimar geplant: Was das für die Passagiere bedeutet

Erfurt - Mitarbeitende am Flughafen Erfurt-Weimar sind für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Gefordert wird, die Bezahlung der Beschäftigten dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst anzugleichen, mindestens soll es aber 350 Euro mehr im Monat geben. Das nächste Tarifgespräch steht laut Gewerkschaft am Donnerstag an.

Die Gewerkschaft Komba will damit in den laufenden Verhandlungen für einen neuen Haustarifvertrag den Druck auf die Flughafen Erfurt GmbH erhöhen, wie aus einer Mitteilung der Gewerkschaft hervorgeht.

Umgekehrt seien drei Fluggesellschaften wegen der Warnstreiks an 13 anderen Airports am Montag außerplanmäßig auf Thüringen ausgewichen und hätten ihre Flugziele ab Erfurt abgewickelt, so die Sprecherin.

Mehrheitsgesellschafter des Flughafens ist das Land Thüringen, das jährlich einen Millionenbetrag in den Betrieb steckt.