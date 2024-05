Wegen falscher Drohung: Reisende müssen am Flughafen schlafen

Bermuda - Ein Flieger, der sich am vergangenen Sonntag auf den Weg von den Bermuda-Inseln nach London machen wollte, musste den Start abbrechen. Kurz vorm Abheben kam eine Drohung per E-Mail.

An Bord einer Maschine wurde eine Bombe befürchtet. (Symbolbild) © Steve Parsons/PA Wire/dpa

Der Flugkapitän hatte den Notruf 7700 ("seven seven - going to heaven") abgesetzt. Dieser besagt, dass es sich um eine akute Notlage handelt und gibt dem Flugzeug Vorrang vor anderen bei der Unterstützung vom Boden.

Die Flugsicherung widerrief sofort die Startfreigabe und die vollbesetzte Maschine kam zurück aufs Rollfeld, wo die Passagiere nach draußen geleitet wurden, wie "The Sun" berichtet.

Grund für den kurzfristigen Abbruch war eine E-Mail an die Flughafenbehörde von Bermuda, in der vor einem Angriff auf genau diesen Flug gewarnt worden war.

Nach der Evakuierung durchsuchten Polizei und Anti-Terror-Einheiten das Flugzeug - jedoch ohne Ergebnis.