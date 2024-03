Weltweites Novum: Deutsche Airline verbaut neue High-End-Displays in Sitzen

Frankfurt/Hamburg - Die deutsche Fluggesellschaft Discover Airlines geht einen neuen Weg. Schon bald haben Reisende an Bord eines Kurzstreckenflugzeugs ein komplexes Unterhaltungssystem zur Verfügung.

Discover Airlines baut gerade 14 Zoll große, neuartige Displays in die Sitze eines Airbus A320 ein. © PR/Discover Airlines

Zeichnen sich Urlaubsflieger häufig dadurch aus, dass sie sparen, wo es nur geht, startet Discover Airlines ab April mit einem Novum.

An Bord eines Airbus A320, der vor allem zu europäischen Zielen fliegt, werden momentan komplette Computersysteme zur Unterhaltung der Passagiere eingebaut.

Discover Airlines erklärt, dass es eine "große Auswahl an Filmen, Serien, Podcasts, Spielen und einer Moving-Map in 3D" gebe, die auf den 14 Zoll großen Bildschirmen mit 4K-Auflösung genutzt werden können. Auch sollen sich "zahlreiche Apps und Services einbinden" und eigene Geräte per Bluetooth verbinden lassen.

"Zu Beginn der Testphase stehen bereits Applikationen zur Verfügung, mit denen Reisende sich auf dem Weg in den Urlaub über ihre Destination informieren und Touren reservieren können", heißt es in einer Mitteilung.

Ab 2025 soll das Flugzeug dann auch mit High-Speed-Internet ausgestattet sein, das kostenlos genutzt werden könne. Dann lassen sich auch Speisen und Getränke über die neuartigen Displays direkt an den Platz bestellen.