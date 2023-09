Wie die Elbeflugzeugwerke den Weltmarkt erobern!

Dresden - Sachsen kann mehr als Halbleiter. Das beweisen Exzellenzunternehmen in der Robotik, bei Wasserstoff oder dem Auto. Auch die Elbeflugzeugwerke (EFW) spielen ganz vorn mit. Sie sind das größte Unternehmen im Freistaat, das seinen Hauptsitz nicht nur in Sachsen, sondern in der Landeshauptstadt hat. Ein Rundgang mit dem Chef.