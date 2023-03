Angst vor Putin? Wizz Air zieht sich aus Moldawien zurück

Budapest - Die Low-Cost-Airline Wizz Air stellt alle Flüge nach Moldawien zum 14. März ein. Das Unternehmen begründete den Schritt mit Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine .

Wizz Air zieht sich aus Moldawien zurück. Wie geht es nun weiter im ärmsten Land Europas? © PR/WizzAir

Das teilte das Unternehmen in einer E-Mail an die Behörden des Landes am Montag mit.

Demnach sei man bei Wizz Air besorgt über ein mögliches Übergreifen des Ukraine-Konfliktes auf die ehemalige Sowjet-Teilrepublik. Immer wieder sollen fehlgeleitete Raketen und Marschflugkörper den Luftraum des an der Grenze zur Ukraine liegenden Landes verletzt haben.



In einem Statement, das Euro News vorliegt, betonte die Airline, dass die Sicherheit von Passagieren und Crew "oberste Priorität" habe.

"Aufgrund der jüngsten Entwicklungen in Moldawien und der erhöhten, aber nicht unmittelbar drohenden Gefahr im Luftraum des Landes hat Wizz Air die schwierige, aber verantwortungsvolle Entscheidung getroffen, alle Flüge nach Chisinau ab dem 14. März auszusetzen", hieß es weiter.

Allerdings ließen sich am heutigen Mittwoch Flüge auch über den 15. März hinaus von und nach Moldawien über die Wizz-Air-Seite buchen.