Zu beschämt für die Wahrheit: 23-Jährige schleicht sich als falsche Stewardess ins Flugzeug

Palembang (Indonesien) - Eine 23 Jahre alte Frau hat sich als Flugbegleiterin ausgegeben und ist in Uniform an Bord eines Linienfluges gegangen. Der Grund für die freche Aktion ist ein Stück weit tragisch wie brisant: Sie war zuvor bei ihrer Bewerbung als Stewardess gescheitert.

Die 23-Jährige hatte sich in einem Outfit als Stewardess ausgegeben, das fast genauso aussah wie das Original. (Symbolfoto) © ROMEO GACAD / AFP

Im perfekten Crew-Look, mit streng hochgesteckter Frisur und selbstbewusstem Auftreten, mischte sich die junge Frau unter das Bordpersonal einer Maschine der Airline Batik Air, wie Asia One berichtet.

Weder Passagiere noch das Bodenpersonal schöpften Verdacht. Die falsche Stewardess passierte die Sicherheitskontrollen problemlos und nahm ganz selbstverständlich am Flug teil.

Erst während des Fluges wurden echte Crewmitglieder misstrauisch. Auf Nachfragen zu ihren angeblichen Aufgaben wusste die 23-Jährige keine überzeugenden Antworten.

Auch kleine Details an Uniform und Dienstausweis passten nicht zum offiziellen Erscheinungsbild der Airline.

Nach der Landung war Schluss mit der Täuschung: Sicherheitskräfte führten die junge Frau aus dem Flugzeug ab.