Zwischenfall im Flugzeug: Passagier bringt alle in Gefahr

Hongkong - Ein Passagier hat auf einem Flug von Boston nach Hongkong versucht, die Kabinentür zu der Maschine zu öffnen.

Auf einem Flug der Airline "Cathay Pacific" hat ein Passagier versucht, die Tür des Fliegers zu öffnen. (Symbolbild) © Vernon Yuen/AP/dpa

Wie die Hongkonger Airline Cathay Pacific auf Anfrage bestätigte, geschah der Vorfall auf Flug CX811, der am Mittwoch in der US-Ostküstenstadt (Ortszeit) abgehoben hatte.

Nach Angaben der Fluglinie reagierte das Kabinenpersonal sofort auf die Situation, überprüfte die Tür, um sicherzustellen, dass sie sicher verschlossen war, und meldete den Vorfall den zuständigen Behörden und der Polizei.

Passagiere oder Besatzungsmitglieder seien dabei nicht zu Schaden gekommen. Das Flugzeug landete laut Cathay Pacific "sicher" am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Hongkong.

Nähere Angaben zum verdächtigten Passagier machte die Airline auf Nachfrage nicht. Die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass es sich um einen 20 Jahre alten Mann aus China handeln soll. Ihm wird nun vorgeworfen, gegen die Verordnung für Luftfahrtsicherheit verstoßen zu haben.

Warum der Mann versucht haben soll, die Tür zu öffnen, blieb unklar.