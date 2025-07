Fridays for Future protestiert an Nordseestrand

Borkum - Mit einem roten Schriftzug haben Klimaaktivisten von Fridays for Future am Dienstag am Strand von Borkum gegen die umstrittene Erdgasförderung in der Nordsee unweit der Insel protestiert.

Neben der Protestaktion am Strand soll es eine Lesung von Luisa Neubauer (29) geben. © Lars Penning/dpa

Luisa Neubauer (29), Sprecherin von Fridays for Future, fordert den niederländischen Konzern One-Dyas auf, die Gasbohrungen zu stoppen.

"Erdgas ist ein Riesen-Klimakiller", sagte Neubauer der Deutschen Presse-Agentur. "Jedes bisschen Erdgas, was verbrannt wird, macht die Klimakrise für uns gefährlicher. Das heißt, wir müssen ganz dringend raus aus Erdgas und nicht rein in neue Projekte."

Neben dem Protest an der Strandpromenade kündigte Fridays for Future weitere Aktionen an. Demnach sollte es am Nachmittag auch eine Lesung von Neubauer und eine weitere Protestaktion am Strand geben. Eine Polizeisprecherin in Leer sagte am Vormittag, der Protest verlaufe friedlich.

Auch die Grünen im Bundestag erneuerten ihre Kritik. "Während Deutschland und Europa unter Hitze, Dürre und Überschwemmungen leiden, will Friedrich Merz neue Gasbohrungen vor Borkum durchdrücken – ausgerechnet im sensiblen Wattenmeer. Das ist keine Energiepolitik, das ist Klimazerstörung mit Ansage", sagte Co-Fraktionschefin Katharina Dröge der dpa.

Bohrungen nach Gas und Öl verschärften die Klimakrise und gefährdeten die Natur.