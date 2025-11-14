Fridays for Future ziehen vom Alaunplatz durch Dresden: Das ist die aktuelle Lage
Dresden/Belém - Während im brasilianischen Belém die Weltklimakonferenz COP30 tagt, macht auch Fridays for Future wieder mobil. In ganz Deutschland werden am Freitag mehr als 70 Protestzüge erwartet. Auch in Dresden gehen die Klimaprotestler auf die Straße. Treffpunkt ist der Alaunpark in der Dresdner Neustadt.
Dort versammeln sich seit 15.30 Uhr rund 500 Teilnehmer, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Auch die neuesten Pläne der deutschen Bundesregierung treiben die Klimakämpfer auf die Straße.
So hat sich die deutsche Fridays-for-Future-Hauptorganisatorin Luisa Neubauer am Freitag bereits auf Instagram zu Wort gemeldet. In dem Clip regt sich die 29-Jährige unter anderem darüber auf, dass die Regierung die Ticketsteuer senken, Flugreisen also wieder günstiger machen will.
Die Klimaproteste finden am 14. November unter dem Motto #JustTransitionNow statt. Fridays for Future fordert die Länder weiterhin auf, konkrete Maßnahmen zu beschließen, um die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen.
Zudem werden die reichen Länder aufgefordert, die Länder des Globalen Südens finanziell beim Schutz vor den Folgen der Klimakrise zu unterstützen.
Dafür ziehen die Demonstranten vom Alaunplatz bis zum Schloßplatz. Die genaue Route hat Fridays for Future vor einigen Tagen bekannt gegeben.
Fridays for Future haben auch auf Instagram zu den Protesten in Dresden aufgerufen
Luisa Neubauer meldet sich mit einem Instagram-Video zu Wort
So ziehen sie über die Antonstraße weiter zur Großen Meißner Straße, danach über die Augustusbrücke, bis sie am Zielpunkt, dem Schloßplatz, ankommen. Dort soll es gegen 17.30 Uhr die Endkundgebung geben.
"Vor zwei Wochen wurde in einer öffentlichen Anhörung im Ausschuss Umwelt und Klima erneut über das Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt diskutiert und dabei sogar das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 infrage gestellt", teilt Clara Lecke von Fridays for Future Dresden am Freitag in einer Pressemitteilung mit.
"Ein brandgefährlicher klimapolitischer Kurs ist also nicht nur Trend bundesweit, sondern auch hier in Dresden", fügt sie hinzu.
Kein Wunder also, dass die Klimaschützer jetzt wieder mehr mobilisieren - und auch in Sachsens Hauptstadt zu diesen Protesten aufrufen.
Titelfoto: Holm Helis