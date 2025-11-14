Fridays for Future ziehen vom Alaunplatz durch Dresden: Das ist die aktuelle Lage

Dresden/Belém - Während im brasilianischen Belém die Weltklimakonferenz COP30 tagt, macht auch Fridays for Future wieder mobil. In ganz Deutschland werden am Freitag mehr als 70 Protestzüge erwartet. Auch in Dresden gehen die Klimaprotestler auf die Straße. Treffpunkt ist der Alaunpark in der Dresdner Neustadt.

Seit 15.30 Uhr versammeln sich die Demonstranten, die gegen 16.15 Uhr losziehen wollen. © Holm Helis

Dort versammeln sich seit 15.30 Uhr rund 500 Teilnehmer, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Auch die neuesten Pläne der deutschen Bundesregierung treiben die Klimakämpfer auf die Straße.

So hat sich die deutsche Fridays-for-Future-Hauptorganisatorin Luisa Neubauer am Freitag bereits auf Instagram zu Wort gemeldet. In dem Clip regt sich die 29-Jährige unter anderem darüber auf, dass die Regierung die Ticketsteuer senken, Flugreisen also wieder günstiger machen will.

Die Klimaproteste finden am 14. November unter dem Motto #JustTransitionNow statt. Fridays for Future fordert die Länder weiterhin auf, konkrete Maßnahmen zu beschließen, um die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen.

Zudem werden die reichen Länder aufgefordert, die Länder des Globalen Südens finanziell beim Schutz vor den Folgen der Klimakrise zu unterstützen.

Dafür ziehen die Demonstranten vom Alaunplatz bis zum Schloßplatz. Die genaue Route hat Fridays for Future vor einigen Tagen bekannt gegeben.