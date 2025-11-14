Weltweiter Klimastreik: "Fridays for Future" geht in Leipzig auf die Straße

Leipzig - Die Klimabewegung "Fridays for Future" ruft am Freitag weltweit zu Demonstrationen auf. Auch in Leipzig wird es gegen Nachmittag Proteste geben.

Anlässlich der Weltklimakonferenz in Brasilien will "Fridays for Future" an das zehnjährige Pariser Klimaabkommen erinnern. (Symbolfoto) © Manuel Genolet/dpa

Grund dafür ist die Weltklimakonferenz in der brasilianischen Großstadt Belém. Mit dem Hashtag #JustTransitionNow wolle "Fridays for Future" insbesondere an das Pariser Klimaabkommen von 2015 erinnern.

Angaben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zufolge hatten sich darin ganze 195 Staaten dazu verpflichtet, die Weltwirtschaft klimafreundlicher zu gestalten und so den Anstieg der Temperatur auf maximal 1,5 Grad zu beschränken.

"Das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen, rückt in immer weitere Ferne", so Alexander Hilse von "Fridays for Future Leipzig".

"Meldungen über deutlich pessimistischere Szenarien als zwei Grad oder gar zur Überschreitung planetarer Grenzen häufen sich."