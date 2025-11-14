Weltweiter Klimastreik: "Fridays for Future" geht in Leipzig auf die Straße
Leipzig - Die Klimabewegung "Fridays for Future" ruft am Freitag weltweit zu Demonstrationen auf. Auch in Leipzig wird es gegen Nachmittag Proteste geben.
Grund dafür ist die Weltklimakonferenz in der brasilianischen Großstadt Belém. Mit dem Hashtag #JustTransitionNow wolle "Fridays for Future" insbesondere an das Pariser Klimaabkommen von 2015 erinnern.
Angaben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zufolge hatten sich darin ganze 195 Staaten dazu verpflichtet, die Weltwirtschaft klimafreundlicher zu gestalten und so den Anstieg der Temperatur auf maximal 1,5 Grad zu beschränken.
"Das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen, rückt in immer weitere Ferne", so Alexander Hilse von "Fridays for Future Leipzig".
"Meldungen über deutlich pessimistischere Szenarien als zwei Grad oder gar zur Überschreitung planetarer Grenzen häufen sich."
Was "Fridays for Future" verlangt
"Anstatt dass die internationale Staatengemeinschaft darauf angemessen reagiert und ihre Anstrengungen erhöht, werden in Europa Klimaschutzziele sogar noch aufgeweicht und die Regierung unter Merz beteiligt sich an dieser Entwicklung maßgeblich", so Hilse.
Aus diesem Grund fordert die Bewegung den Beschluss konkreter Maßnahmen zur Begrenzung der Krise. Des Weiteren soll der globale Süden finanziell bei dem Schutz vor den Folgen unterstützt werden.
Wie die Ortsgruppe Leipzig mitteilte, soll der Dringlichkeit durch eine weltweite Protestaktion Nachdruck verliehen werden. In Leipzig werde es im Zuge dessen ab 15 Uhr eine Kundgebung an der Thomaskirche geben.
Diese umfasse sowohl Redebeiträge verschiedener Gruppierungen als auch Musik-Acts und Kunstaktionen. Als Höhepunkt der Proteste sei für Samstag eine Großdemonstration in Belém geplant.
Titelfoto: Manuel Genolet/dpa