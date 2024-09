20.09.2024 06:24 1.037 Hochwasser ruft Fridays for Future auf den Plan: Klimastreik heute

Weltweit geht am Freitag "Fridays for Future" für besseren Klimaschutz auf die Straße, ruft zum globalen Klimastreik auf - auch in Dresden.

Von Lennart Zielke

Titelfoto: Screenshot/Instagram/fffdresden