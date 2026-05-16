Verregnete Mini-Demo in Dresden: "SPD, wo seid ihr?"

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Am Freitagnachmittag haben Klimaaktivisten von "Fridays for Future" vor dem Herbert-Wehner-Haus in Dresden ihren Frust über die Sozialdemokraten rausgelassen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Hier passte das Wetter zur Stimmung: Als ein Regenschauer am Freitagnachmittag über Dresden hinwegzog, haben Klimaaktivisten von "Fridays for Future" vor dem Herbert-Wehner-Haus ihren Frust über die Sozialdemokraten rausgelassen.

Aktivisten von "Fridays for Future" taten am Freitagnachmittag ihren Unmut vor der SPD-Landeszentrale in Dresden kund.
Aktivisten von "Fridays for Future" taten am Freitagnachmittag ihren Unmut vor der SPD-Landeszentrale in Dresden kund.  © xcitepress/Tyran Sobadky

Unter dem Slogan "SPD, wo seid ihr?" kritisierten die Teilnehmer vor der Landeszentrale einen fehlenden Widerstandswillen in der Debatte um das Gebäudemodernisierungsgesetz von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU), die das Heizungsgesetz der Ampel-Regierung ersetzen will.

Dieses Vorhaben sei ein "unmissverständliches Zeichen für fehlendes Verantwortungsbewusstsein und pure Realitätsferne" der schwarz-roten Koalition, beklagen die Protestler.

Ihre Forderung: Die SPD einschließlich der Dresdner Abgeordneten Rasha Nasr (34) müsse den Entwurf im Bundestag stoppen. Ansonsten würden deutsche Klimaziele "faktisch beerdigt".

Fridays for Future ziehen vom Alaunplatz durch Dresden
Fridays for Future Fridays for Future ziehen vom Alaunplatz durch Dresden

Die Regierung wiederum begründet ihre Pläne mit der Notwendigkeit von Investitions- und Planungssicherheit. Zudem brauche es Technologieoffenheit und Flexibilität bei der Heizungswahl, heißt es.

Im Regen wurde die kurze Mini-Demo abgehalten.
Im Regen wurde die kurze Mini-Demo abgehalten.  © TAG24

Die angemeldete Versammlung an der Devrientstraße mit rund 15 Personen dauerte nur wenige Minuten. Ein Streifenwagen der Polizei war vor Ort.

Titelfoto: xcitepress/Tyran Sobadky

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