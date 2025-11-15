Fridays for Future ziehen vom Alaunplatz durch Dresden

Dresden/Belém - Während im brasilianischen Belém die Weltklimakonferenz COP30 tagt, macht auch Fridays for Future wieder mobil. In ganz Deutschland waren am Freitag mehr als 70 Protestzüge am Start. Auch in Dresden gingen die Klimaprotestler auf die Straße. Treffpunkt war zunächst der Alaunpark in der Dresdner Neustadt.

Um 15.30 Uhr versammelten sich die Demonstranten, die gegen 16.15 Uhr loszogen. © Holm Helis

Dort versammelten sich ab 15.30 Uhr rund 500 Teilnehmer, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Auch die neuesten Pläne der deutschen Bundesregierung trieben die Klimakämpfer auf die Straße.

So hatte sich die deutsche Fridays-for-Future-Hauptorganisatorin Luisa Neubauer am Freitag bereits auf Instagram zu Wort gemeldet. In einem Clip regte sich die 29-Jährige unter anderem darüber auf, dass die Regierung die Ticketsteuer senken, Flugreisen also wieder günstiger machen will.

Die Klimaproteste fanden am 14. November unter dem Motto #JustTransitionNow statt. Fridays for Future fordert die Länder weiterhin auf, konkrete Maßnahmen zu beschließen, um die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen.

Zudem werden die reichen Länder aufgefordert, die Länder des Globalen Südens finanziell beim Schutz vor den Folgen der Klimakrise zu unterstützen.

Dafür zogen die Demonstranten bis zum Schloßplatz. Die genaue Route hatte Fridays for Future bereits vor einigen Tagen bekannt gegeben.