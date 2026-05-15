Verregnete Mini-Demo in Dresden: "SPD, wo seid ihr?"

Dresden - Hier passte das Wetter zur Stimmung: Als ein Regenschauer am Freitagnachmittag über Dresden hinwegzog, haben Klimaaktivisten von "Fridays for Future" vor dem Herbert-Wehner-Haus ihren Frust über die Sozialdemokraten rausgelassen.

Aktivisten von "Fridays for Future" taten am Freitagnachmittag ihren Unmut vor der SPD-Landeszentrale in Dresden kund. © xcitepress/Tyran Sobadky

Unter dem Slogan "SPD, wo seid ihr?" kritisierten die Teilnehmer vor der Landeszentrale einen fehlenden Widerstandswillen in der Debatte um das Gebäudemodernisierungsgesetz von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU), die das Heizungsgesetz der Ampel-Regierung ersetzen will.

Dieses Vorhaben sei ein "unmissverständliches Zeichen für fehlendes Verantwortungsbewusstsein und pure Realitätsferne" der schwarz-roten Koalition, beklagen die Protestler.

Ihre Forderung: Die SPD einschließlich der Dresdner Abgeordneten Rasha Nasr (34) müsse den Entwurf im Bundestag stoppen. Ansonsten würden deutsche Klimaziele "faktisch beerdigt".

Die Regierung wiederum begründet ihre Pläne mit der Notwendigkeit von Investitions- und Planungssicherheit. Zudem brauche es Technologieoffenheit und Flexibilität bei der Heizungswahl, heißt es.