Die englische Rhabarbersorte "Yorkshire Forced Rhubarb" wird kurioserweise nur bei Kerzenlicht geerntet. Dieser Rhabarber wird bereits im Winter in Hallen in völliger Dunkelheit angebaut. Um die Fotosynthese nicht in Gang zu setzen, wird er ausschließlich bei Kerzenschein geerntet.

Das lässt die Blätter zart und hellgrün bleiben.