Bis zu 40 Prozent des Gehalts für die Miete: In diesen Städten wohnen Singles besonders teuer

Für die Analyse wurden in 106 kreisfreien Städten jeweils die aktuelle Angebotsmiete einer 50-Quadratmeter-Wohnung zuzüglich Nebenkosten in Relation zum Mediannettoeinkommen eines Vollzeitbeschäftigten gesetzt.

Am teuersten wohnen Singles in München.

Einen besonders großen Teil vom Verdienst verschlingen die Wohnkosten in München.

Mit einem Mediannettoeinkommen von monatlich 2774 Euro zählt die Isarmetropole zwar zu den Städten mit den höchsten Gehältern - allerdings liegt die Warmmiete einer 50-Quadratmeter-Wohnung bei 1102 Euro und somit deutlich höher als in jeder anderen Stadt.

Singles müssen in München bei Neuvermietung folglich 40 Prozent des mittleren Nettoeinkommens für die Wohnkosten ausgeben - der höchste Wert aller deutschen Städte.

Auch in den anderen Metropolen frisst die Miete einen beträchtlichen Teil des Gehalts auf. Den zweiten Platz teilen sich Berlin und Hamburg mit einer Wohnkostenquote von jeweils 36 Prozent bei neuen Mietverhältnissen. Auch in Köln und Stuttgart (je 33 Prozent) sowie in Frankfurt (32 Prozent) wohnen Alleinlebende ziemlich teuer.

Vor ostdeutschen Städten macht das Problem ebenfalls keinen Halt: Besonders hoch ist die finanzielle Belastung in Potsdam, Erfurt und Jena (jeweils 31 Prozent).

Lediglich in zehn der 106 kreisfreien Städte geben Singles bei neuen Mietverhältnissen maximal 25 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Warmmiete aus. Am geringsten ist die Belastung in Wolfsburg, was vor allem an der starken Automobil- und Zuliefererbranche liegen dürfte.