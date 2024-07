Hunderte Sachsen verdienen mehr als eine Million im Jahr

Kamenz - Sie sind Fußballprofis, Spitzenforscher oder Firmenbosse. Eine Million Euro und mehr im Jahr verdienen – das schaffen einige Hundert Menschen in Sachsen , und sie werden immer mehr!

Fast 480 Sachsen galten bei der letzten Datenerhebung als Millionäre. (Symbolbild) © 123rf/alfexe

Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, lag die Anzahl der Einkommensmillionäre im Jahr 2019 bei 476. Im Jahr davor waren es noch 427, 2016 nur 329.

Neuere Angaben lagen wegen der langwierigen Steuerverfahren laut Statistikamt nicht vor.

Von den 476 Spitzenverdienern im Jahr 2019 lebten 100 in Dresden, 93 in Leipzig, 32 in Chemnitz.

Gemessen an den rund zwei Millionen Steuerpflichtigen im Freistaat ist die Zahl der Einkommensmillionäre allerdings sehr gering. Demnach leben unter 10.000 Sachsen nur zwei Millionäre.